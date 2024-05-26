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テイルズ オブ ヴェスペリア ユーリ・ローウェル 1/8 完成品フィギュア
商品番号 Y16752481393
商品名

テイルズ オブ ヴェスペリア ユーリ・ローウェル 1/8 完成品フィギュア
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイルズオブヴェスペリアユーリ・ローウェル1/8完成品フィギュアALTERテイルズオブヴェスペリア『テイルズオブ』シリーズユーリ・ローウェルテイルズオブヴェスペリアユーリ・ローウェル1_8完成品フィギュア中古品開封済みですが、フィギュアは飾っておりません。箱に傷みはあります。入手後、暗所にて保管しています。経年経過しておりますので、気になる方は購入をお控えください。送料手数料込。商品をプチプチ、水濡れ防止で梱包いたします。※購入意思のない♡、値下げ目的の♡はおやめください。※事故等の補償はございませんので、ご了承ください。※普通郵便は土日、祝日の発送はいたしません。※IDの記載はいたしません。※出品商品以外のお問い合わせにはお返事いたしません。☆注意事項プロフ一読していただきますようお願いいたします。ご確認後、即購入可能です。
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