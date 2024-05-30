矢沢永吉　カンパニー ビーチタオル 訳あり

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商品詳細
【専用】該当者の方以外は購入しないでください。E.YAZAWACOMPANYビーチタオル白黒中古。タグなし。雑に扱ってはいなかったですが、車にも部屋にも飾っていたので色褪せ、ほつれ、糸引あり状態わるいです。表だけ見れば、色褪せが気になる程度です。車でゴム止めする際にタグはとりましたが正規品です。その時のほつれと、壁にテープ止めした跡が残っていて裏の端は傷みが激しいです。現状のまま発送させていただきます。こちらも45年程前の品で諸々ご理解いただける方にお譲りできたらと思います。永ちゃんエキサイティングクラブ思い入れ価格
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