LITTLE NIGHTMARES リトルナイトメア　シックス　フィギュア×6

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LITTLENIGHTMARESリトルナイトメア シックス プライズフィギュア 6体セットです。オンクレで獲得したプライズフィギュアです。新品未開封です。●メルカリ便●即購入可能です●ペット・喫煙者なし●発送方法ビニールで防水し、ダンボールに入れ、緩衝材で隙間を埋め梱包します。何かご不明な点がございましたら、コメント欄にご記入ください。TTLENIGHTMARESリトルナイトメアシックスプライズフィギュア