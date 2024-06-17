ZUTOMAYO x BODYSONG. Collage Shirts Lサイズ

一度も着用していませんが、袋やタグはございません。ニラちゃんは前と後ろに1箇所ずついます。サイズ(約)L：着丈:82cm身幅:70cm肩幅:60cm袖丈:64cm素材ポリエステル100%値下げ交渉は受け付けておりません。値下げは相場や時間経過を考慮してこちらの判断で行います。#ずっと真夜中でいいのに。#ずとまよ#ZUTOMAYO#ZTMY#ニラちゃん#ボディソング#bodysong#コラージュシャツずっと真夜中でいいのに。ずとまよZUTOMAYOZTMYニラちゃんボディソングbodysong.コラージュシャツ