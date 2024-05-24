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プレイテック　エスクラリネット
商品番号 A24513028508
商品名

プレイテック　エスクラリネット
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 4,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···クラリネットレベル···初心者2.3年前にサウンドハウスで購入しました。現在も、17800円で販売されています。2.3回吹いたのみで、その後1年くらい吹かずに保管していた物です。樹脂製なので、割れもないと思います。マウスピース、リガチャーは未使用です。写真の通り、マウスピースに荒さがありますので、別のものを使用された方が良いと思います。
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