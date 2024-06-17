ダッフィーシェリーメイステラルージェラトーニ くるみ割り人形

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商品詳細
2017年のディズニーシーダッフィー・シェリーメイ・ジェラトーニステラルーくるみ割り人形のぬいぐるみバッチです.*・゜ 購入後自宅で観賞用として暗所に保管していました´`*日焼け等なく綺麗な状態ですがタグは付いていません。非喫煙者、ペットなしです。※ジェラトーニのみ安全ピンの通し部分に若干の毛羽立ちがあります。素人保管の為ご理解できる方のみご購入ください(..)\"東京ディズニーシーダッフィーアンドフレンズキャラクター···ディズニーグッズ種類···キーホルダーグッズ種類···ぬいぐるみぬいば
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