ダッフィーシェリーメイステラルージェラトーニ くるみ割り人形

2017年のディズニーシーダッフィー・シェリーメイ・ジェラトーニステラルーくるみ割り人形のぬいぐるみバッチです.*・゜ 購入後自宅で観賞用として暗所に保管していました´`*日焼け等なく綺麗な状態ですがタグは付いていません。非喫煙者、ペットなしです。※ジェラトーニのみ安全ピンの通し部分に若干の毛羽立ちがあります。素人保管の為ご理解できる方のみご購入ください(..)\"東京ディズニーシーダッフィーアンドフレンズキャラクター···ディズニーグッズ種類···キーホルダーグッズ種類···ぬいぐるみぬいば



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