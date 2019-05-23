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- 「赤サイン5枚限定」Signature DECO 【佐藤輝明】球団通算8000号
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商品詳細
「赤サイン5枚限定生産品」SignatureDECO【佐藤輝明】背番号8が球団通算8000号となる8号ソロ（23.5.19）阪神タイガースエポックワン限定生産品ジグネイチャーデコ・背番号「8」・球団通算「8000」号・「8」号ソロの8並びの記念カードとなります。★シリアルナンバーはラストナンバー「5」（05/05）となります。（マグネットホルダーに入れて発送いたします）3日間のみだけ限定で発売されました。 ●なるべく丁寧に梱包して、防水などにも気をつけて、匿名配送で迅速に送りたいと思います。「SignatureDECO」（半立体に盛り上がった箔押しサイン）72時間の受注生産商品受注数に応じてシリアルNO.刻印入りパラレルカードをランダムに発送
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