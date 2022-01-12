ポケモンカード　アルセウスVSTAR UR

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商品詳細
閲覧ありがとうございます。ポケカ収集歴4年‼︎大切に保管していたカードですが、新弾は買えないし、カードは高騰し過ぎて、手が出せなくなったので引退します。宜しければ、気楽にコメント下さい。傷等は写真で確認お願いします。他のサイトにも出品していますので、タイミングが悪かったらごめんなさい。自引きして大切に保管していたので傷等は無いと思います。※すり替え防止のため、返品は✖︎でお願いします。種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR
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