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Blue yeti X BM600x ジャンク
商品番号 Q37786002937
商品名

Blue yeti X BM600x ジャンク
ブランド名 イエティ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのマイクUSB端子が不安定なっておりUSB端子のケーブルを触ると接続が切れることがあります。触らないで使用すれば問題はないです。質問がございましたら気楽にどうぞ。ご理解のある方のみ購入してください。値下げも可能です。種類···マイク
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