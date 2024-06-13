Blue yeti X BM600x ジャンク

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商品詳細
こちらのマイクUSB端子が不安定なっておりUSB端子のケーブルを触ると接続が切れることがあります。触らないで使用すれば問題はないです。質問がございましたら気楽にどうぞ。ご理解のある方のみ購入してください。値下げも可能です。種類···マイク
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