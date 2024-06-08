掛軸 茶掛一行書 戸上明道 「江月照松風吹」共箱 前大徳玉瀧寺 十月

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掛軸茶掛一行書戸上明道「江月照松風吹」共箱前大徳玉瀧寺十月〔商品について〕こちらの商品は〔肉筆〕の作品です。サイズ 30.2 × 175.5 cm（軸先含まず）本紙:紙本軸先:黒塗り付属:共箱備考:〔作者について〕戸上明道玉瀧寺閑栖昭和10年3月三重県玉瀧に出生昭和32年龍谷大学卒業昭和35年大徳寺専門道場 掛頭小田雪窓老大師に師事昭和39年立命館大学大学院文学研究科終了昭和52年玉瀧寺住職拝命平成18年閑栖〔状態について〕若干裏側にシミが出ている個所がありますが、使用感は少なく綺麗な状態です。〔禅語について〕「江月照松風吹」（こうげつてらししょうふうふく）江月照松風吹。永夜清宵何所爲。の上の句です。秋の澄んだ月は川の水を照らし、松を吹く風は爽やかである。この永い夜、清らかな宵の景色は、何のためにあるのか、それは何のためでもなく天然自然にそうなのである。という意味。秋の夜の情景を描いた語句です。十月ごろが最適な季節になると思います。〔注意事項〕タイトルに新品の記載がない商品につきましては、基本的に中古品となります。ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します。