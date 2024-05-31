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da-ice チェキ 直筆 サイン 当選
商品番号 Y18109949447
商品名

da-ice チェキ 直筆 サイン 当選
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

da-iceの直筆サイン入りチェキ。当選品になります。こちらは当選書が見つからなかったため、相場よりもお安く出品しております。とても大切にしておりましたが、引っ越しに伴い、オタ卒することを決めたため、出品させて頂きます。値下げ取置き不可。よろしくお願い致します。da-iceグッズチェキ直筆サイン直筆サイン当選花村想太工藤大輝岩岡徹大野雄大和田颯
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