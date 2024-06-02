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【PSA10】ディアルガVSTAR UR
商品番号 V96811719970
商品名

【PSA10】ディアルガVSTAR UR
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,239 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は私自身でPSA鑑定に出したワンオーナー品となります。海外直送にて鑑定を依頼しているので、PSA公式HPにて画像付きで確認することが出来ます。【注意事項】・セット割引は行っておりません。(複数購入希望の場合はそれぞれ購入お願い致します)・値下げは基本的に私が勝手にしますが、多少であれば交渉します。その際は必ず希望金額を提示してください。・コンビニ払いは購入後必ずすぐに入金日を連絡してください。PSA9/10評価でも小さなキズ/凹み/ホロかけ/白欠け等ある場合がございます。トラブル防止のため必ず画像にて状態確認をお願いいたします。ケースには指紋すら付かぬよう丁重に取り扱っておりますが、稀に出荷時から付いている小さな初期傷等ございます。全て検品を行った後、販売しておりますが神経質な方のご購入はご遠慮下さい。ポケモンポケカポケモンカードボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···UR特徴···PSA鑑定
http://narcologia.ru/goods/secretarial986116.html
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