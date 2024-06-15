薩摩焼 特大78cm 花瓶 金彩色絵 飾壺 大壷 金襴手 美人画 中国古玩 ...

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実部種類...壺■サイズ／ 高さ×口径…約78×40㎝発送は佐川飛脚便180サイズになります。***発送詳細***入金確認後5営業日以内に発送致します。※直接引き取りも可能です。梱包は丁寧に行っておりますが、商品の性質上破損しやすい物もございます。運送時の振動や衝撃があり破損する可能性がありますので、破損があった場合の保険適用範囲について以下をご確認下さい。運送中の破損があった場合は速やかに当方までご連絡下さい。商品の運送事故による修復不可能な深刻な破損が認められる場合のみ運送会社の対応により返品、返金、修理等の保険の適用になります。保険を利用するのに受取連絡後に運送会社による現場での破損状況確認が必要となります。勝手に返送されますと保険の適用外となりますのでご注意ください。***注意事項***新品と明記のない商品はすべて中古扱いになりますのでご理解の上、ご入札お願いします。経年経過によるスレや汚れがある場合があり、掃除などしておりませんのでご了承ください。使われているパソコンのディスプレイの状態により、実物と色合いが若干異なることがあります。特に記載がない場合は写真のものが全てとなります。