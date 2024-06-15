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商品詳細
頂きもののバラを描きました、品種はピエールド・ロンサールだそうです。赤いバラは品種不明。右下にサイン入り。大きめの作品です。作品サイズは縦44✕36横cm額縁サイズは縦64✕50横cm絵画の種類...水彩画
http://narcologia.ru/goods/shuttle894325.html
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