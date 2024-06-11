花房壮一氏作　備前焼　兜

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花房壮一氏 備前焼作品 兜縦37.5センチ✖️横52センチ✖️高さ37.5センチ（箱寸法）値下げしました！50万で親族が購入したものですが、家では飾る機会がなかったため、出品します。とても素敵な兜飾りです。ブラックライトで修復跡などを調べた結果、兜本体上部の大豆大の物に修復跡がありました（画像10枚目）。それ以外、割れがあったり補修されたりはないです。磁器陶器には素人ですので、その点ご理解ある方にお願い致します。ご購入頂いた後は、しっかり梱包して発送致しますが、発送後の運搬による商品の損傷については、こちらでは責任を取れませんのであらかじめご了承下さいませ。