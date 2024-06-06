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King \u0026Prince 永瀬廉LIVE TOUR 2023 ピース
商品番号 U41356071019
商品名

King \u0026Prince 永瀬廉LIVE TOUR 2023 ピース
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

King\u0026PrinceLIVETOUR2023ピースペンライトとうちわセットです。福岡公演で一度使用しましたが、目立つ傷や汚れ等はございません。なお、購入後電池交換はしておりません。ペンライトの外側の厚紙が一箇所破れています。うちわは写真撮影のみに使い外袋を鞄に畳んで入れていたのでくしゃっとなっています。一度ですが使用済のため、神経質な方はご遠慮ください。King\u0026Prince永瀬廉高橋海人
http://narcologia.ru/goods/marshal35980.html
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