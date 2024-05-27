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商品詳細
種類...ハーモニカTOMBOハーモニカProfessional22 21TONESハーモニカの”日本的演奏”を確立し、発展と普及に努めた故佐藤秀廊先生。その先生自身が演奏の為に考案されたハーモニカがプロフェッショナル22です。21穴のハーモニカ（長調）では高音の「シ」の音が入っていませんが、プロフェッショナル22は一番右に高音「シ」を追加し、完全3オクターブの22穴になっています。
http://narcologia.ru/goods/septet142619.html
http://narcologia.ru/goods/cotton902661.html
http://narcologia.ru/goods/marshal911880.html
ハーモニカ製品 | 株式会社トンボ楽器製作所-
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TOMBO トンボ 10ホールズハーモニカ C調 メジャーボーイ 1710
メジャーボーイ（10ホール・ハーモニカ） | 株式会社トンボ楽器製作所
TOMBO No.3124 TOMBO BAND 24 C調 24穴 複音ハーモニカ 【トンボバンド24】 【 トンボ No3124 】
ハーモニカ製品 | 株式会社トンボ楽器製作所-
TOMBO NO.1222 トンボシングル 教育用ハーモニカ
ハーモニカ製品 | 株式会社トンボ楽器製作所-
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TOMBO No.3124 TOMBO BAND 24 C調 24穴 複音ハーモニカ 【トンボバンド24】 【 トンボ No3124 】
ハーモニカ製品 | 株式会社トンボ楽器製作所-
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