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トンボ　ハーモニカ
商品番号 X21041415326
商品名

トンボ　ハーモニカ
ブランド名 トンボ
特別価格 税込 1,480 円
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商品詳細

種類...ハーモニカTOMBOハーモニカProfessional22　21TONESハーモニカの”日本的演奏”を確立し、発展と普及に努めた故佐藤秀廊先生。その先生自身が演奏の為に考案されたハーモニカがプロフェッショナル22です。21穴のハーモニカ（長調）では高音の「シ」の音が入っていませんが、プロフェッショナル22は一番右に高音「シ」を追加し、完全3オクターブの22穴になっています。
http://narcologia.ru/goods/septet142619.html
http://narcologia.ru/goods/cotton902661.html
http://narcologia.ru/goods/marshal911880.html
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