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BTS メルティング トートバッグ 新品
商品番号 E35248315123
商品名

BTS メルティング トートバッグ 新品
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTS✕マクドナルドコラボメルティングトートバッグ未使用　新品BTS×Mcdonald'sJPFCで購入しました。ナゲットの上でハート型のButterが溶け出しているデザインです。購入時から持ち手の根元の布地に色ムラがあります（画像5，6）。海外生産品にご理解のある方のご購入をお願いいたします。#BTS#防弾少年団#バンタン#マクドナルド#トートバッグ#メルティングトートバッグ#ジョングク#テヒョン#JIMIN#ジミン#j-hope#ホビ#ホソク#RM#ナムジュン#ラプモン#SUGA#ユンギ#JIN#ソクジン#ジン
http://narcologia.ru/goods/competitive28681.html
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