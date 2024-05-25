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S.H.フィギュアーツ スター・ロード ロケット
商品番号 U43016502587
商品名

S.H.フィギュアーツ スター・ロード ロケット
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

S.H.フィギュアーツスター・ロード(アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー)S.H.Figuartsロケット・ラクーンまとめ売りです写真のものが全てですロケットの箱及びブリスターを紛失してしまいました過度な関節の緩み、傷汚れなし#BANDAI#アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#スター・ロード_ピーター・クィル_#S_H_フィギュアーツスター・ロード_アベンジャーズ_インフィニティ・ウォー_フィギュアーツマーベルS.H.Figuartsフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
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