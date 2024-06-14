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中島正雄 青磁 牡丹文 陶硯 香合
商品番号 Q57788532547
商品名

中島正雄 青磁 牡丹文 陶硯 香合
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 5,887 円
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商品詳細

長期保管品となります。特に大きな問題はありません。本体直径13cm　高さ5cm
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