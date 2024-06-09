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商品詳細
金重愫 備前酒吞②新品購入後未使用サイズ Ｈ6㌢ｗ6.4㌢共箱、共布(印なし)、陶歴付新品購入後未使用筒型立ちぐい呑みの型でメロン肌のかせに大きな緋の抜けを2カ所と小さな抜け1つを作り、全体の均整を保ち使う人の見る目を楽しませてくれます。金重愫（KaneshigeMakoto）陶歴1945年岡山県備前市に生まれる。1969年京都大学農学部卒業後、父金重素山に師事する。1981年田部美術館「茶の湯の造形展」奨励賞受賞以降計6回1990年淡交ビエンナーレ「茶道美術公募展」奨励賞受賞1997年山陽新聞社主催備前焼千年の伝統美術展出品2011年山陽新聞文化功労賞受賞2019年岡山県文化賞受賞
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