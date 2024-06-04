VOX ギターアンプ　MINI5 Rhythm



VOX ギター用 モデリングアンプ リズムパターン内蔵 MINI5 Rhythm CL クラシック 自宅練習 ストリートに最適 持ち運び 電池駆動 マイク入力 MP3接続 ヘッドフォン使用可 5W



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VOX MINI5 Rhythm【商品紹介】デジタルモデリングアンプ《売却済》



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数年前に新品で購入し、数回室内で使用しただけの品になります。動作等は問題なく、取扱説明書は無いためご了承下さい。MP3接続、ヘッドフォン使用可能で自宅練習に最適。また、持ち運び可能なほどコンパクトで電池駆動も可能、マイク入力もあり、ストリートにも最適。【アンプ・モデル一覧（11種類）】BTQCLEAN、BLACK2x12、TWEED4x10、AC15、AC30TB、UK'70S、UK'80S、UK'90S、CALIMETAL、USHIGAIN、LINE【エフェクト一覧（8種）】COMP、CHORUS、FLANGER、TREMOLO、DELAY/REVERB（ANALOG、TAPEECHO、SPRING、ROOM）【リズム一覧（99種類）】8BEAT、16BEAT、ROCK、METAL、POP、R\u0026B、JAZZ、LATIN、DANCE、ODDMETER、METRO※各ジャンル9バリエーション※テンポ設定範囲：40~240bpm入出力端子:INPUT端子x1、MICIN端子x1、AUXIN端子x1、PHONES端子x1パワー・アンプ出力:最大約5WRMS@4Ωスピーカー:6.5インチ4Ω信号処理:A/D変換24bitD/A変換24bit電源:単3形アルカリ乾電池6本またはACアダプター