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バスクラリネットケース　BAM LowC用
商品番号 V20385438649
商品名

バスクラリネットケース　BAM LowC用
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 7,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バスクラリネットのトレッキングケースです。YAMAHAのロング管(LowC)を入れていました。(クランポンも試してみたら入りました。)6年ほど前に購入して使っていたので、使用感や経年劣化があります。主な劣化は、　　写真4枚目、ショルダーベルトの向かって左側にヨレ。写真5枚目、レインカバー収納部分のファスナーの取手が片方欠損。中はきれいな状態で、モチモチふわふわです。十分に使っていただける状態ですので、ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。
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