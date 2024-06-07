バスクラリネットケース　BAM LowC用

バスクラリネットのトレッキングケースです。YAMAHAのロング管(LowC)を入れていました。(クランポンも試してみたら入りました。)6年ほど前に購入して使っていたので、使用感や経年劣化があります。主な劣化は、 写真4枚目、ショルダーベルトの向かって左側にヨレ。写真5枚目、レインカバー収納部分のファスナーの取手が片方欠損。中はきれいな状態で、モチモチふわふわです。十分に使っていただける状態ですので、ご理解いただける方、よろしくお願いいたします。



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