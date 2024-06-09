ポケモンカード151 フシギバナSAR ピカチュウAR

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)素人目ですが目立った傷や汚れは無いと思われます。トラブル防止の為プレイ専用品としてお考え下さい。折れ濡れ防止で発送させて頂きます。すり替え防止の為、購入後の返品返金等はお断りさせて頂きます。
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