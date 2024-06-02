LED 水槽 アクアリウムライト 120cm～135cm タイマー付き

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商品詳細
LED水槽アクアリウムライト120cm～135cmタイマー付きLED水槽アクアリウムライト120cm～135cmタイマー付きRGB観賞魚ライトタッチ式熱帯魚ライト水草育成Aqua120未使用【仕様】対応水槽サイズ：120cm～135cm消費電力：42W入力電圧：AC100-240V出力電圧：DC20V色温度：6000-10000K青波長：455nm赤波長：620nm緑波長：560nm全光束：1100lmLED：215粒（ホワイト：105粒/ブルー：43粒/レッド15粒/グリーン：9粒/RGB：43粒）演色性：Ra\u003e85防塵・防水等級：IP68材質：アルミニウム本体サイズ：1*11.0*116cmアーム(伸縮時)：(約)120*136cmコード全長：(約)2.3mパッケージサイズ：(約)128*12.5*6cm重量：(約)1190g下記バリエーションがあります：LED水槽アクアリウムライトAqua30,30cm～45cm3580円LED水槽アクアリウムライトAqua45,45cm～60cm3850円LED水槽アクアリウムライトAqua60,60cm～75cm4680円LED水槽アクアリウムライトAqua90,90cm～105cm5180円LED水槽アクアリウムライトAqua120,120cm～135cm7500円LEDアクアリウムライE26Par38RGB20W4980円※ご注意:商品の発送先が沖縄県と離島の場合、別途送料がかかります。ご購入の前にコメントにてご確認お願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/mythic429835.html
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水槽 ライト タイマー付き アクアリウムライト LEDライト39個 四色 3つの照明モード 明るさ調整 水槽照明 26-42cm水槽用 スライド式 防水 観賞魚飼育 水草育成 省エネ (6W：26CM-42CM, Black)
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