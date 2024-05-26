エーハイム2217　69

用品の種類...水槽用フィルター観賞魚の種類...熱帯魚エーハイム2217になります。淡水で1〜2年程使っていました。付属品ろ材固定板2枚フィルターパッド3種類サブスト約2キロ(ろ材)ダブルタップ12/16、16/22 一本ずつシャワーパイプ1フローパイプ1吸盤4個になります。中古品の為傷や汚れなど御座います。神経質な方はご遠慮下さい。



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