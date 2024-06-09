スプリングバンク　10年

スプリングバンク10年 新品未開封 箱なし 700ml 46度写真が全てになります。コレクション整理のため出品します。外箱はありません。日の当たらない場所で保管してますが、気になる方はご遠慮ください。まとめて購入の場合お値下げ致します。在庫あります。2本の場合39700円に致します。3本の場合59000円に致します。#スプリングバンク#Springbank#スコッチ総数···1本熟成期間···10年蒸留所・銘柄···スプリングバンクアルコール度数···45～49%一本あたりの容量···500〜749ml



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