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- MEYAME メヤメ 半袖Tシャツ グレー F 日本製
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商品詳細
カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···夏即購入オッケーです。MEYAME(メヤメ)の半袖Tシャツです。グレー色です。MEY-1257サイズはFREE(フリー)です。肩幅 約43.5着丈 約62肩から袖 約18.5両脇間 約43身幅 約40.5日本製です。コットン100%です。#MEYAME#メヤメ#シンゾーン
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