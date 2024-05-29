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MEYAME メヤメ　半袖Tシャツ グレー　F 日本製
商品番号 D60185222558
商品名

MEYAME メヤメ　半袖Tシャツ グレー　F 日本製
ブランド名 シンゾーン
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···無地ネック···クルーネック季節感···夏即購入オッケーです。MEYAME(メヤメ)の半袖Tシャツです。グレー色です。MEY-1257サイズはFREE(フリー)です。肩幅　約43.5着丈　約62肩から袖　約18.5両脇間　約43身幅　約40.5日本製です。コットン100%です。#MEYAME#メヤメ#シンゾーン
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