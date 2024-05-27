マルディメクルデ Tシャツ 半袖 ショート丈 黒 新品 タグ付

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フリサイズです。実寸着丈:43肩幅:33.5身幅:37袖丈:12(cm)※平置きにて測定※素人の寸法測定のため若干の誤差がある場合がございます。ご理解いただける方のみご購入いただきますよう宜しくお願い致します。【仕様】メンズレディースユニセックス男女兼用・海外輸入品につき運送に伴う多少の傷、ほつれ等がある場合があります。・自宅保管なため神経質な方の購入はご遠慮ください。・ご理解いただける方のご購入をお願い致します。