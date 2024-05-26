RE. アールイードット 仲里依紗 ビッグラガーシャツワンピ ピンク×グリーン

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その他にも一点物の古着商品揃えております。こちらからどうぞ。#gokipanの古着一覧#gokipan｟レディース・バック・小物｠商品一覧⭐︎即購入OK⭐︎コメントなしの購入OK交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます。(専用にすることは致しません)◇状態目立った傷汚れなくまだまだ着用していだける商品です。◇カラー ピンク×グリーン◇素材写真参照◇サイズ 表記:free実寸:肩幅cm、身幅55cm、着丈63.5cm、袖丈63.5cmお手持ちの衣類・アイテムと比較して頂くとわかりやすいかと思います。※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さいその他一点物の古着商品はこちらからどうぞ#gokipanの古着一覧#gokipan｟レディース・バック・小物｠商品一覧◇その他カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい。