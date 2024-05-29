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- 【最旬アイテム★】チェックキルティングジャケット グレー
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商品詳細
✨️☕️ご覧頂きありがとうございます☕️✨️♡-------♔∴♔--SALE--♔∴♔-------♡▷▶スペシャルプライス▷▶✅12990円 → 6280円！！！Ꙭ ✨️♡-------♔∴♔--SALE--♔∴♔-------♡✅コメなし即購入大歓迎♡✅新品未使用♡✅まとめ割・フォロー割りあり♡※詳細はプロフィールをご覧下さい。♔∴♔表記サイズ♔∴♔FREESIZE着丈50㎝身幅57㎝肩幅59㎝袖丈46㎝裾幅13㎝素材：コットン♔∴♔カラー♔∴♔グレー♔∴♔商品説明♔∴♔今のシーズントレンドの中綿のボタンキルティングジャケットです♡デザイン性が高く、襟のの切り替え配色がアクセントに♪♪ガーリッシュコーデにもぴったりのショート丈アウターです。ボトムスはスカートがおすすめ♡足元はスニーカーやパンプス等が◎●商品キーワード●【チェックキルティングジャケット中綿ジャケット冬服アウターレディース最旬トレンド服】●製品番号●005380F
http://narcologia.ru/goods/approximate763420.html
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