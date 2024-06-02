【新品】Barbie Tシャツ Mサイズ バービー

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BarbieTシャツ新品未使用です。こちら新品未使用ですがタグなしになります。タグ無しの為4700円→4150円にお値下げ。日本未発売Mサイズ 平置き着丈約51cm身幅約47cm素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承くださいませ。他サイトにも出品している為、売り切れ次第終了となります。#Barbie#リアルバービー#Tシャツ#アメリカ#ピンク#バービー