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【新品】Barbie Tシャツ Mサイズ バービー
商品番号 A17974653498
商品名

【新品】Barbie Tシャツ Mサイズ バービー
ブランド名 バービー
特別価格 税込 1,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BarbieTシャツ新品未使用です。こちら新品未使用ですがタグなしになります。タグ無しの為4700円→4150円にお値下げ。日本未発売Mサイズ　平置き着丈約51cm身幅約47cm素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承くださいませ。他サイトにも出品している為、売り切れ次第終了となります。#Barbie#リアルバービー#Tシャツ#アメリカ#ピンク#バービー
http://narcologia.ru/goods/sepulchral157132.html
http://narcologia.ru/goods/recycling361014.html
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