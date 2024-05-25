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- 【美品】アールイードット ラガーシャツ
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商品詳細
肩幅…約56.5センチ着丈…約72センチ仲里依紗さんのブランドアールイードットのラガーシャツです。初期の色のものです。3回ほど着用しました。即購入オッケーです。#仲里依紗#アールイードット#シャツ
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