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【美品】アールイードット ラガーシャツ
商品番号 E89349250920
商品名

【美品】アールイードット ラガーシャツ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

肩幅…約56.5センチ着丈…約72センチ仲里依紗さんのブランドアールイードットのラガーシャツです。初期の色のものです。3回ほど着用しました。即購入オッケーです。#仲里依紗#アールイードット#シャツ
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