コラージュガリャルダガランテ ハーフリブドルマン袖　ブラウス

カラー···ベージュ柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋昨年初秋に購入しました。このベージュの色味が私にはどうも似合わなかったです。3回程着用しています。袖は五分丈です。リブ部分やや伸びがあるかもしれません。古着ですので神経質な方はご遠慮下さい。



ジャージ袖ハーフリブドルマンブラウス | COLLAGE GALLARDAGALANTE ...



デイリーからフォーマルまで/ジャージ袖ハーフリブドルマンブラウス/セットアップ可



デイリーからフォーマルまで/ジャージ袖ハーフリブドルマンブラウス/セットアップ可



ジャージ袖ハーフリブドルマンブラウス | COLLAGE GALLARDAGALANTE ...



COLLAGE GALLARDAGALANTE（コラージュガリャルダガランテ）の「安定と ...



ジャージ袖ハーフリブドルマンブラウス | COLLAGE GALLARDAGALANTE ...



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ジャージ袖ハーフリブドルマンブラウス | COLLAGE GALLARDAGALANTE ...



ジャージ袖ハーフリブドルマンブラウス - シャツ/ブラウス(七分/長袖)



ジャージ袖ハーフリブドルマンブラウス



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