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- コラージュガリャルダガランテ ハーフリブドルマン袖 ブラウス
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商品詳細
カラー···ベージュ柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋昨年初秋に購入しました。このベージュの色味が私にはどうも似合わなかったです。3回程着用しています。袖は五分丈です。リブ部分やや伸びがあるかもしれません。古着ですので神経質な方はご遠慮下さい。
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