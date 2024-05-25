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コラージュガリャルダガランテ ハーフリブドルマン袖　ブラウス
商品番号 V99561028710
商品名

コラージュガリャルダガランテ ハーフリブドルマン袖　ブラウス
ブランド名 コラージュガリャルダガランテ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋昨年初秋に購入しました。このベージュの色味が私にはどうも似合わなかったです。3回程着用しています。袖は五分丈です。リブ部分やや伸びがあるかもしれません。古着ですので神経質な方はご遠慮下さい。
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