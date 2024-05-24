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- ロイスクレヨン 刺繍 カットソー ボーダー 美品
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商品詳細
とても手の込んだ刺繍のカットソーです手放すのは惜しいですが、クローゼット整理のため出品します肩幅44着丈53身幅46全て素人の平置き採寸ですので、多少の誤差はご容赦くださいプロフィールをご一読ください。※値段交渉はお控えください。※他のオークションサイトでも出品をしているため、予告なしに終了する場合がございます。※極美品だとは思いますが、あくまで自宅保管のため、畳シワなどはご容赦ください。気になる方はご購入をお控えください。※送料は最安値の方法でお送りします。※ペット飼育・喫煙はなしですアンドエルシー＆ellecyh.t.maniacロイスクレヨン柄・デザイン···ストライプ
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