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美品 茶道具 飛騨春慶塗 大徳寺 縁高重箱 弁当 五客揃 元箱
商品番号 J26658666257
商品名

美品 茶道具 飛騨春慶塗 大徳寺 縁高重箱 弁当 五客揃 元箱
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 10,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具飛騨春慶塗大徳寺縁高重箱弁当五客揃でございます。長期間保存なので、変更内部時代感や微細な小キズ等ございます。画像の8枚目ご確認をください。お品物全体綺麗な状態です。経年の為紙箱少し汚れ有ります。サイズ全体高さ約37.5cm横約22.5cm縦約22.5cm管理番号B-410★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/rouge261110.html
http://narcologia.ru/goods/organization317962.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi112047.html
飛騨 春慶塗 大徳寺 縁高 重箱 五客揃 箱付／ 茶道具 弁当箱 | labiela.com
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