美品 茶道具 飛騨春慶塗 大徳寺 縁高重箱 弁当 五客揃 元箱

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茶道具飛騨春慶塗大徳寺縁高重箱弁当五客揃でございます。長期間保存なので、変更内部時代感や微細な小キズ等ございます。画像の8枚目ご確認をください。お品物全体綺麗な状態です。経年の為紙箱少し汚れ有ります。サイズ全体高さ約37.5cm横約22.5cm縦約22.5cm管理番号B-410★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。