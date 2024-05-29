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ジバンシーの半袖ブラウス
商品番号 N52369120039
商品名

ジバンシーの半袖ブラウス
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···コットンジバンシーのブラウスです。大好きなブランドで品質は最高だと思います。妊娠前に購入し、その後サイズアウトで1度着用しただけで　着用したくて置いておりましたが　今回どなたか気に入ってご使用いただければと思い出品させていただきました。　サイズ　平置き　　　　肩幅　40ウエスト　　30丈　　　　　60共布のベルトがあります。細身の方　ピッタリだと思います。自己採寸ですので多少の誤差お許しください。
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