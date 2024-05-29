ジバンシーの半袖ブラウス

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素材···コットンジバンシーのブラウスです。大好きなブランドで品質は最高だと思います。妊娠前に購入し、その後サイズアウトで1度着用しただけで 着用したくて置いておりましたが 今回どなたか気に入ってご使用いただければと思い出品させていただきました。 サイズ 平置き 肩幅 40ウエスト 30丈 60共布のベルトがあります。細身の方 ピッタリだと思います。自己採寸ですので多少の誤差お許しください。