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ファビアナフィリッピ　ウールブラウス/ベスト44
商品番号 E52246540871
商品名

ファビアナフィリッピ　ウールブラウス/ベスト44
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファビアナフィリッピのノースリーブウールブラウス/ベストになります。襟飾りが取り外しできる2wayブラウスです。数年前に百貨店ショップで購入しました。一度着用後クリーニングに出し保管していました。カラー…グレーサイズ…44(イタリア)身幅49着丈63肩幅35裾幅53襟飾り幅3cm　※素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。中古品にご理解いただける方にお願い致します。コンパクト配送となりますことご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/tenet444363.html
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