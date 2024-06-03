ファビアナフィリッピ　ウールブラウス/ベスト44

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商品詳細
ファビアナフィリッピのノースリーブウールブラウス/ベストになります。襟飾りが取り外しできる2wayブラウスです。数年前に百貨店ショップで購入しました。一度着用後クリーニングに出し保管していました。カラー…グレーサイズ…44(イタリア)身幅49着丈63肩幅35裾幅53襟飾り幅3cm ※素人採寸になりますので、多少の誤差はご了承ください。中古品にご理解いただける方にお願い致します。コンパクト配送となりますことご了承ください。
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