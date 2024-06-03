エンポリオアルマーニ ラウンドネックTシャツ シルク ブラウス 40

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商品詳細
EMPORIOARMANIエンポリオアルマーニラウンドネックTシャツシルクブラウストップス40OFFWHITEオフホワイト国内の正規店購入品表記サイズ:レディース：40実寸サイズ:肩幅：40cm 身幅：44.5cm 袖丈：15cm 着丈：53.5cm 素材：シルク95％・ポリウレタン5％色：OFFWHITEオフホワイト品番：8N2C05-2NXXZ国内正規品：ジョルジオアルマーニジャパン株式会社着用シーズン：春夏状態：使用感が少なく状態の良い商品です。付属品：なし※ 2枚目以降が実際に当方が撮影した写真です。ご購入の際はコメントください(^o^)当方の出品物は、全て県内ショップにて真贋済みの正規品になります。商品以外のご質問はお控えください。コメントの返答、発送に時間のかかる場合がございますのでご了承ください。必ずプロフィールをご参照お願いします。
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