スムースニット ロゴプリント プルオーバー

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商品詳細
スムースニットロゴプリントプルオーバーオフホワイトケイ／３：３Ｌ今でもディノスさんで、今年は同じデザインのライトグレーＸブラックかあります。着丈（前）66（後）70身幅60肩幅60袖口幅19価格 ￥15,800（税込み）2回短時間着用2022年6月購入クリーニング済みあくまでも使用品かつ自宅保管ですので、細かいスレが気になる方や神経質な方は購入ご遠慮ください。ご理解いただけます様よろしくお願いいたします。保管時のたたみじわなどはご了承ください。バンガーは付きません。
http://narcologia.ru/goods/Sydney507149.html
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