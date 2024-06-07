フェラガモ　ハンドバック　激レア　美品

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商品詳細
フェラガモのミニハンドバックです。ハンドルはエナメルです。端にフェラガモのヴァラのロゴマークがあしらわれており、とても素敵です。上品なヒョウ柄が洗練された印象のお品です。素材···ナイロンサイズ…約縦14横23幅7㌢携帯、財布、メガネが入るサイズです。海外旅行先のホテルで使用するために購入しました。一度使用したきりで、自宅クローゼットで保管しておりました。素人検品ですが、汚れや傷もなくまだまだ十分に美しく使用できると思います。種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/enquire305889.html
http://narcologia.ru/goods/recycling979414.html
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