アレキサンダーワン alexanderwang ドッキング シャツワンピース

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商品詳細
2021年に購入して2度着用しました。56,000円くらいだったと思います。スカートではなくパンツになっていて中にTシャツを着ても可愛いです。サイズ:0(SからM)着丈:約77cm#アレキサンダーワン#シャツワンピース#ワンピース
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