kate spade 美品✨キャメロン ストリート ハヴァナ レザートートバッグ

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2180M2306160836【商品情報】★ブランドkatespadenewyorkケイトスペードニューヨーク★サイズ 縦/高さ：約28 センチ横：約32～42センチマチ/厚み：約14センチハンドル/持ち手：約58センチ★カラー ブラック★状態多少型崩れはありますが、特に目立つ汚れ等ない綺麗なお品です。★アイテムハバナA4収納PC裏地ストライプレザーファスナーポケット2オープンポケット内側1、外側1自立ビジネス★購入場所大手リユースショップ購入★注意事項・画像、色、計測に誤差がある場合があります。・ハンガーやスタンド等撮影小物は発送しません。・状態に敏感な方や神経質な方は購入をお控えください。気づいていない汚れや不備がある可能性があるので、USED品にご理解頂ける方のみ購入をお願いします。・発送時にらくらくメルカリ便とゆうゆうメルカリ便のどちらかに変更する場合があります。・「思っていた感じと違う」などの返品、キャンセルは承れません。評価後のキャンセルも承れません。★お値下げについてご予算の記入をお願いします。購入の意思が不明な場合はコメント削除しますので、お返事は必ずお願いします(*--)(*__)★商品一覧全商品⇒#Rマネ全商品同ブランド⇒#Rマネkatespade同カテゴリー⇒#Rマネ鞄