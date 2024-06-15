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coach バケットバッグ シグネチャー 2WAY ショルダーバッグ デンプシー
商品番号 G77021420513
商品名

coach バケットバッグ シグネチャー 2WAY ショルダーバッグ デンプシー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 5,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。プロフィールも必ずご覧下さい。コーチ　アウトレット正規品です。購入後、数回しか使用しておりませんので、まだまだお使い頂ける美品です。保存袋もお付け致します。保存袋は一度も使用しておらず、購入後畳んで保管しておりました。＊　縦：25cm　横：21cm(開口部)　20.5cm(底部)　幅：12cm(底部/最大)持ち手：30cmショルダー：83～127cm(調節可/取外可)＊外側：キャンバス×レザー＊開閉方法：オープン+巾着絞り＊内側：ファスナーポケット×1喫煙者無し。猫を飼っております。注意しておりますが、毛がついてしまう事があります。アレルギー、神経質な方はご遠慮下さい。
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