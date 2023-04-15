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ブルガリ アスコットバッグ レザー ワンショルダー ブラウン
商品番号 M52045711510
商品名

ブルガリ アスコットバッグ レザー ワンショルダー ブラウン
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 6,580 円
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商品詳細

購入先大出のブランドセレクトショップ証明書有りますアイテムBVLGARIブルガリワンショルダーバッグレザーダークブラウン三日月ハーフムーンゴールド金具肩掛けサイズタテ22cmヨコ28cm(中心部分)マチ3cm平置き実寸状態used品のため若干の使用感、スレ、小傷ございますが、特に目立った汚れはなく、まだまだ長くお使いいただけます自宅保管の中古品のため神経質な方はご遠慮ください犬を飼っております、抜け毛など注意いたしますがご理解の程お願いします。布の巾着の袋付きですカラーダークブラウン　茶素材レザー金具簡易包装にての発送になります返品はお受けできませんのでご了承下さい#ワンショルダーバッグ#ハンドバッグカラー···ブラウン
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