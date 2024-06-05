新品★未使用COACHバック

商品状態]未使用 [サイズ]幅33㌢×高さ34㌢×奥行8㌢取り外し可能なショルダーストラップ付きかなり前に買ってもらい、自宅保管となっておりますので、小キズ、汚れ等ある可能性あります。神経質な方はご遠慮ください。大変申し訳ありませんが、送料負担させて頂いておりますので、値下げ要望は受け付けておりません。送料を安くする為、折り畳んで発送させて頂く事がございます。気になる方は購入者様負担の着払いにて変更も可能ですので、コメント頂けると幸いです。梱包はリサイクル資材を使用する事がございますので、ご了承下さい。コメント頂いても返信までお時間頂く事がございますので、ご理解のほどよろしくお願いします。



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