新品★未使用COACHバック

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
商品状態]未使用 [サイズ]幅33㌢×高さ34㌢×奥行8㌢取り外し可能なショルダーストラップ付きかなり前に買ってもらい、自宅保管となっておりますので、小キズ、汚れ等ある可能性あります。神経質な方はご遠慮ください。大変申し訳ありませんが、送料負担させて頂いておりますので、値下げ要望は受け付けておりません。送料を安くする為、折り畳んで発送させて頂く事がございます。気になる方は購入者様負担の着払いにて変更も可能ですので、コメント頂けると幸いです。梱包はリサイクル資材を使用する事がございますので、ご了承下さい。コメント頂いても返信までお時間頂く事がございますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/unusable843774.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild460252.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose15340.html
http://narcologia.ru/goods/unusable843774.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild460252.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose15340.html
【新品未使用】COACH コーチバッグ CJ674 ショルダーバッグ アクセルクロスボディ・シグネチャーキャンバス アウトレット品新作
【新品未使用】コーチ ショルダーバッグ トートバッグ シグネチャー ベージュ | フリマアプリ ラクマ
新品未使用 COACH コーチ ショルダーバック トップハンドルバック ...
新品未使用】COACH コーチバッグ CF076 チャコール×ブラック レキシー ...
【新品未使用】 コーチ coach ショルダーバッグ ブルー 水色 | フリマアプリ ラクマ
【新品未使用】コーチ トートバッグ ショルダーバッグ 猫 シグネチャー ブラウン | フリマアプリ ラクマ
当店一番人気】 【新品・未使用】COACH /ハンドバッグ/C8417/イエロー ...
ブランドのギフト タグ付き新品未使用COACH ショルダー ポピー2way ...
新品 未使用 COACH コーチ くま バッグ チャーム カーキシグ 財布 ...
公式サイト 【新品未使用!!】COACH 花柄高級レザー2Wayショルダー ...
COACH - 新品未使用COACHコーチ メンズ ショルダーバッグ モノグラム ...
新品未使用】COACH コーチバッグ C6971 恐竜 フィールドトートバッグ ...
COACH コーチ ハンドバッグ ショルダーバッグ 新作 未使用 ブルー ...