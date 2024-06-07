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LOEWE ロエベ カゴバッグ ラフィア スモール オレンジ
商品番号 E47222319045
商品名

LOEWE ロエベ カゴバッグ ラフィア スモール オレンジ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 20,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に国内直営店で購入しました。あまり使用する機会がなかったので状態は綺麗だと思います。天然素材を使用しているため、繊維の飛び出し等はありますのでご了承下さい。保存袋とカードおつけします。※返品はお断りしております
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