LOEWE ロエベ カゴバッグ ラフィア スモール オレンジ

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商品詳細
数年前に国内直営店で購入しました。あまり使用する機会がなかったので状態は綺麗だと思います。天然素材を使用しているため、繊維の飛び出し等はありますのでご了承下さい。保存袋とカードおつけします。※返品はお断りしております
http://narcologia.ru/goods/mythic135335.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate536877.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis502944.html
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