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最終値下げ　ヤマダヤ＊Vin 異素材切り替えトップス＊スコットクラブ　プリーツ
商品番号 D38070314279
商品名

最終値下げ　ヤマダヤ＊Vin 異素材切り替えトップス＊スコットクラブ　プリーツ
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サマーニットとプリーツの組み合わせがとても可愛いトップスです。ニット部分　レーヨン50%　　　　　　ポリエステル30%　　　　　　ナイロン20%プリーツ部分　ポリエステル100%先日、新品を譲って頂いた商品です。着用しようと思っていたのでタグを外し、一度洗濯をしました。試着のみです。定価13,000円カラー　ホワイト
http://narcologia.ru/goods/sci-fi468047.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation680821.html
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