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- 最終値下げ ヤマダヤ＊Vin 異素材切り替えトップス＊スコットクラブ プリーツ
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商品詳細
サマーニットとプリーツの組み合わせがとても可愛いトップスです。ニット部分 レーヨン50% ポリエステル30% ナイロン20%プリーツ部分 ポリエステル100%先日、新品を譲って頂いた商品です。着用しようと思っていたのでタグを外し、一度洗濯をしました。試着のみです。定価13,000円カラー ホワイト
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