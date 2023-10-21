Christian Diorプレタポルテ　カーキ　シルク50%ブラウス

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商品詳細
即購入OKです！ブランドChristianDiorプレタポルテアイテムChristianDiorプレタポルテ ベージュ シルク50%ブラウスカラーカーキコンディション使用感はありますが、全体的には綺麗な状態です！これからの季節にピッタリです。シルク混なので肌触りは大変良いです。保管によるシワはありますので、ご了承下さい。サイズ M肩幅36身幅53総丈66袖丈550215000902
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