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R-LONDONドルマンTシャツ
商品番号 I49853999306
商品名

R-LONDONドルマンTシャツ
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RLONDONのドルマンTシャツです。下はしまりますが、ゆったり着られます。インナーを気にせず、使い勝手が良いです。●サイズ：タグ表記フリーサイズ素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：写真参照●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。模様のスタッツとキラキラもおそらく一つも取れていません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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