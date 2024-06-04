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商品詳細
RLONDONのドルマンTシャツです。下はしまりますが、ゆったり着られます。インナーを気にせず、使い勝手が良いです。●サイズ：タグ表記フリーサイズ素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：写真参照●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。模様のスタッツとキラキラもおそらく一つも取れていません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/appendectomy78853.html
http://narcologia.ru/goods/reboot507036.html
http://narcologia.ru/goods/encourage551472.html
R-LONDONドルマンTシャツ
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